Англия

Француз сосредоточен на выступлениях за Марсель на правах аренды.

Центральный защитник Арсенала Вильям Салиба текущий сезон снова проводит в аренде, защищая цвета Марселя вместе с другим игроком "канониров" — Маттео Гендузи.

20-летний француз заявил, что не думает сейчас о возвращении на Эмирейтс, где ему придется бороться за место в старте как минимум с двумя ключевыми центрбеками команды — Габриэлем и Беном Уайтом.

"Я на правах аренды в Марселе. Но я притворяюсь, что я там много лет. Я не думаю о возвращении в Арсенал [прямо сейчас]. Я полностью отдаюсь Марселю. Не думаю о том, что будет потом", — приводит слова Салиба журналист Фабрицио Романо.

Напомним, летом 2019 года Арсенал заплатил за Вильяма Салиба 30 миллионов евро, однако французский центрбек по-прежнему не успел дебютировать за первую команду "канониров".

Стоит также отметить, что ранее сам Салиба признавался, что тренерский штаб Микеля Артеты предпочитал отправить его в аренду в один из клубов Англии, но он вновь выбрал французскую Лигу 1 и присоединился к Марселю.