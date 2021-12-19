Англия

Неаполитанцы хотят подписать колумбийца.

Центральный защитник Тоттенхэма Давинсон Санчес может сменить клубную прописку в ближайшее время.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, в подписании колумбийского футболиста уже в январе заинтересован Наполи.

Отметим, что в текущем сезоне 25-летний Санчес отыграл тринадцать поединков за "шпор", отметившись забитым голом.

Напомним, что Давинсон Санчес входил в тройку футболистов, с которыми Тоттенхэм был готов расстаться летом.