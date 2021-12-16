Английский футбол продолжает страдать от пандемии коронавируса.
лестер - тоттенхэм, getty images
16 декабря 2021, 14:36
Поединок семнадцатого тура Английской Премьер-Лиги между Лестером и Тоттенхэмом отложен на неопределенный срок.
Из-за вспышки коронавируса в составе Лестера девять инфицированных футболистов, о чем заявлял на предматчевой пресс-конференции Брендан Роджерс.
Что касается Тоттенхэма, то в распоряжении Антонио Конте всего 13 футболистов основного состава, а также три представителя молодежной команды.
По информации The Athletic, руководство Премьер-Лиги приняло решение удовлетворить обращения представителей клуба и перенести игры. Официальный информация появится в ближайшие часы.
Ранее под угрозой срыва оказался матч Манчестер Юнайтед — Брайтон — в команде Ральфа Рангника 19 случаев заражения COVID-19.