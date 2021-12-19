Англия

Лондонский клуб постепенно возвращает утраченные позиции.

Победа лондонского Арсенала в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги против Лидса (4:1) способствовала тому, что коллектив Микеля Артеты, вне зависимости от результата матчей преследователей в турнирной таблице, подойдет к Boxing day в четверке лучших команд страны

Лидс Юнайтед — Арсенал 1:4 Видео голов и обзор матча

На фоне трех поражений кряду на старте сезона, данный прогресс "канониров" не только выглядит еще более внушительным, но и обеспечивает им достаточно редкое историческое достижение.

Дело в том, что со времен сезона-1996/97, который ознаменовался аналогичным стремительным рывком Уимблдона вверх по турнирной таблице, после трех провалов на старте, ни одной из команд не удавалось пройти подобный путь на данном отрезке сезона.

Стоит отметить, что перед Рождеством команда Артеты проведет матч Кубка Английской лиги против Сандерленда, а уже подниматься из-за праздничного стола будет гостевой игрой против Норвича, через два дня после которой состоится домашний матч против Вулверхэмптона.