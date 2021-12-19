Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка английского первенства.

В матче 17 тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал в гостях обыграл Лидс (4:1).

Счет в матче был открыт на 16 минуте, когда результативным ударом отметился Мартинелли, который спустя 12 минут оформил дубль. В самой концовке Сака снял все вопросы о победителе в матче. Все на что были способны хозяева, это гол Рафиньи с пенальти, но на это "канониры" ответили точным ударом Смита-Роу.

Обзор матча:

Лидс Юнайтед — Арсенал 1:4

Голы: Рафинья, 75 (пен.) — Мартинелли, 16, 28, Сака, 42, Смит-Роу, 84



Лидс Юнайтед: Мелье — Драме, Эйлинг, Кох, Даллас — Клих (С. Гринвуд, 79), Форшоу — Рафинья, Робертс, Харрисон (Саммервилл, 31, Маккэррон, 81) — Гелхардт.



Арсенал: Рамсдейл — Томиясу (Суареш, 64), Уайт, Габриэль, Тирни — Сака (Смит-Роу, 78), Партей, Джака, Мартинелли — Эдегор (Тавареш, 85) — Ляказетт.



Предупреждения: Гелхардт, Даллас, Кох — Джака.