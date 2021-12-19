Англия

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Челси в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и сыграл вничью.

"Волки" и "пенсионеры" так и не смогли распечатать ворота друг друга за девяносто минут игрового времени, а поэтому поделили очки.

Обзор матча:

Вулверхэмптон — Челси 0:0

Вулверхэмптон: Са — Килман, Коуди, Саисс — Хувер, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Марсал — Хименес (Тринкан, 89), Поденсе (Траоре, 79). Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Чалоба (Ньигес, 47), Канте, Алонсо — Маунт, Зиех (Ковачич, 65), Пулишич.

Предупреждение: Рюдигер, Чалоба.