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Вулверхэмптон — Челси, getty images
19 декабря 2021, 20:51
Челси в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону и сыграл вничью.
"Волки" и "пенсионеры" так и не смогли распечатать ворота друг друга за девяносто минут игрового времени, а поэтому поделили очки.
Обзор матча:
Вулверхэмптон — Челси 0:0
Вулверхэмптон: Са — Килман, Коуди, Саисс — Хувер, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Марсал — Хименес (Тринкан, 89), Поденсе (Траоре, 79).
Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Чалоба (Ньигес, 47), Канте, Алонсо — Маунт, Зиех (Ковачич, 65), Пулишич.
Предупреждение: Рюдигер, Чалоба.