Англия

Челси ничего не смог сделать с Вулверхэмптоном в 18-м туре чемпионата Англии.

Челси приехал на Молинью в 18-м туре чемпионата Англии без нескольких важных игроков основного состава. Томас Тухель продолжает терять футболистов из-за коронавируса. К тому же, руководство АПЛ отказало Челси в переносе матча против Вулверхэмптона. Однако это оправдывает убогость игры "синих" в атаке в отчетном матче. Но давайте об о всем в хронологической последовательности.

Над Молинью повис густой туман и иногда было тяжело разглядеть, что происходит на дальнем фланге. Еще тяжелее было разглядеть моменты, которые создает Челси. На 15-й минуте хозяева открыли счет в матче — это Поденсе замкнул прострел с левого фланга. Правда, арбитры тут же испортили радость на трибунах, зафиксировав офсайд.

На 41-й минуте все тот же Поденсе мягко и очень классно навесил в штрафную площадь, куда ворвался Дендонкер. Бельгиец пробивал головой с метров семи, но Менди в прыжке спас Челси.

Во втором тайме ситуация на поле не сильно изменилась. Первый и единственный момент у Челси произошёл на 78 минуте. Алонсо классным пасом вывел Пулишича один на один с голкипером, а тот пробил прямо в Са. Больше и нечего вспомнить.

Таким образом, Вулверхэмптон и Челси сыграли в нулевую ничью. Команда Томаса Тухеля во втором матче подряд делит очки со своим соперником. "Синие" сейчас на третьем месте — 38 очков. Они отстают от Ливерпуля на два балла, но у тех еще матч в запасе. Манчестер Сити опережает Челси на шесть очков.

Вулверхэмптон — Челси 0:0

Вулверхэмптон: Са — Килман, Коуди, Саисс — Хувер, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Марсал — Хименес (Тринкан, 89), Поденсе (Траоре, 79). Челси: Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Чалоба (Ньигес, 47), Канте, Алонсо — Маунт, Зиех (Ковачич, 65), Пулишич.

Предупреждение: Рюдигер, Чалоба.