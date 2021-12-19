Англия

Наставник "красных" был недоволен судейством в матче против Тоттенхэма.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в поединке 18 тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма (2:2).

"Мы играли против команды, о составе которой я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими игроками и отсутствием тренировочного процесса. Но, за исключением Хейбьерга, команда выставила состав примерно такой же, как и всегда.

Мы создали достаточно моментов, но они сыграли 5-3-2, и их план состоял в том, чтобы выбить мяч за спину нашим защитникам, чтобы те два парня впереди убежали и создали нам проблемы. Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность игры, чем соперник. Набрать одно очко против Тоттенхэма в гостях — это нормально. Двигаемся дальше.

Фол Кейна против Робертсона? Я думаю, что все согласны, что это точно красная карточка. Робертсону также можно было давать красную. Но в случае с Кейном точно должно быть удаление. Вне всяких сомнений. Нога Энди была в воздухе, и это чистое совпадение — если бы она была на земле, был бы перелом. Не Харри судить об этом.

У нас есть видеоассистент, он решает пересмотреть эпизод с Робертсоном. Ладно, для того он и сидит у мониторов. Но чем он занимался в ситуации с Кейном? А потом еще был эпизод, когда можно было дать пенальти на Жоте. Мистер Тирни сказал мне, что Диогу остановился в попытке заработать фол. Но, вообще говоря, когда ты собираешься ударить, ты прекращаешь бег, потому что нельзя делать и то, и другое одновременно", — приводит слова Клоппа BBC.

После 18 туров Ливерпуль набрал 41 очко и находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от Манчестер Сити на три балла.