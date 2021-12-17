Англия

Также команда Юргена Клоппа обновила свой рекорд по результативной серии в истории клуба.

В поединке 17 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль разобрался с Ньюкаслом (3:1).

По информации OptaJoe, эта победа стала для Ливерпуля 2000 в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Ливерпуль стал первым клубом, который смог достичь такой отметки. В топ-5 по этому показателю входят Арсенал (1927), Эвертон (1872), МЮ (1857) и Астон Вилла (1675).

Также "красные" смогли отметиться голом в 32 матче подряд, что является рекордом клуба. В последний раз команда Юргена Клоппа не забивала в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала в прошлом сезоне.

Для самого Клоппа эта победа стала 150 в матчах АПЛ и он достиг этой отметки быстрее всех своих предшественников во главе Ливерпуля. Для этого достижения ему понадобилось 237 поединков. До этого рекорд принадлежал Кенни Далглишу, который добыл 150 побед в 249 матчах.

На Football.ua доступен видеообзор матча Ливерпуль — Ньюкасл.