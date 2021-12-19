Англия

"Горожане" добыли 34 победы в 2021 году.

Манчестер Сити в рамках поединка чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился разгромной победы со счетом 4:0.

Этот триумф стал для команды Хосепа Гвардиолы 34 в текущем году в АПЛ, что позволило побить рекорд Ливерпуля, сообщает Sky Sports.

Достижение мерсисайдцев продержалось 39 лет — с 1982 года. Тогда Ливерпуль выиграл 33 матча за год.

Отметим, что у Манчестер Сити еще будет возможность увеличить показатель побед в играх с Лестером и Брентфордом.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ньюкаслом.