Англия

Победу команде Микеля Артеты принес оформленный хет-трик в исполнении Эдди Нкетии.

Лондонский Арсенал в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги уверенно разгромил Сандерленд со счетом 5:1.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма усилиями Нкетии, а спустя десять минут Пепе удвоил преимущество "канониров". Впрочем гости отыграли один мяч через четыре минуты, когда результативным ударом отметился Бродхед.

В начале второго тайма Нкетиа оформил дубль, а спустя девять минут на его счету был уже хет-трик. Окончательную точку в матче поставил Чарли Патино, который дебютировал за команду Микеля Артеты.

Завтра, 22 декабря, пройдут еще три матча данной стадии турнира: Тоттенхэм — Вест Хэм, Брентфорд — Челси и Ливерпуль — Лестер.

Арсенал - Сандерленд 5:1

Голы: Нкетиа, 17, 49, 58, Пепе, 27, Патино, 90+1 — Бродхед, 31.

Арсенал: Лено — Соареш, Уайт (Габриэл, 73), Холдинг, Тавареш — Эль-Ненни — Пепе, Смит-Роу (Патино, 80), Эдегор (Мартинелли, 73), Балогун (Джака, 56) — Нкетиа.

Сандерленд: Бердж — Райт, Флэнаган, Дойл — Уинчестер, Эмблтон (О`Брайен, 78), Нил, Гуч (Эванс, 78) — Притчард — Стюарт (Мбунга-Кимпиока, 90+3), Бродхед (Хьюм, 45+2).

Предупреждения: Балогун — Гуч, Хьюм, Райт, Дойл.