Англия

Наставник Челси подвел итоги кубковому противостоянию против Брентфорда.

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги лондонский Челси сумел в гостях дожать Брентфорд за счет двух забитых под конец матча мячей (2:0).

Брентфорд — Челси 0:2 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "синих" Томас Тухель по завершении дуэли прокомментировал успех своих подопечных.

"Я очень доволен игрой своей команды. Блестящий матч и блестящий результат — очень рад за футболистов. Они сумели проявить ментальность победителей, показав себя дисциплинированными и структурированными.

Учитывая обстоятельства: состав, наше текущее положение, это результат выглядит прекрасно. Некоторые из парней, игравших с первых минут, были очень юными, а у некоторых, таких как Трево Чалоба, Сауль Ньигес, Рос Баркли, попросту не было достаточно игрового времени в текущем сезоне.

Игроки из академии клуба также были очень хороши, поэтому я лишь могу поздравить их с прогрессом. Они были очень вовлечены в игру, а поскольку она была для них первой за наш клуб, то я могу только гордиться ними. Они неделю не могли тренироваться, потому что академия ушла на карантин, но мы все равно решили дать им шанс.

Также, я очень счастлив и впечатлен игрой Кепы Аррисабалаги. Меня совершенно не удивил тот уровень формы, который он продемонстрировал, так как я вижу, как он работает на тренировках. Он был важным фактором для успеха команды сегодня. Особенно в первом тайме.

Мы также знали, что у нас будет пять замен в этой игре. Я сторонник такого количества изменений по ходу игры, потому что это помогает команде поддерживать тонус.

Перед игрой, мы получили отрицательные результаты тестов на COVID-19 для Ромелу Лукаку, Каллума Хадсона-Одои и Бена Чилвелла. Бен в матче против Астон Виллы играть не будет, но двое остальных смогут, в случае чего, помочь нам.

Было очевидно, что игра против Брентфорда на его поле не будет простой, а также очевидно, что из оставшихся четырех команд в турнире для нас не будет легкого соперника. Тоттенхэм сейчас очень хорош, поэтому это лондонское дерби будет интересным для наших болельщиков.

Сделали все для того, чтобы выйти в полуфинал. Мы заслужили этого, потому что с нетерпением ждали подобной возможности", — заключил немецкий специалист.

Отметим, что теперь Челси сыграет полуфинальный Кубка английской лиги поединок против Тоттенхэма на своем поле 27 февраля 2022 года.