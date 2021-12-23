Англия

Наставник прокомментировал будущую кубковую встречу против своей экс-команды.

В рамках домашнего четвертьфинального поединка Кубка Английской лиги против Вест Хэма Тоттенхэм сумел выбить принципиального соперника из розыгрыша данного турнира (2:1).

Тоттенхэм — Вест Хэм 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "шпор" Антонио Конте и его коллектив сразу после финального свистка во всех поединках этого игрового дня узнали имя своего будущего соперника, которым также станет представитель столицы Великобритании — Челси.

Для итальянского специалиста этот соперник является достаточно принципиальным, так как на более ранних этапах тренерской карьеры он приходил вместе с "пенсионерами" к победе в национальном первенстве.

Именно по этой причине Конте на своей послематчевой пресс-конференции особое внимание уделил именно будущей дуэли против "синих".

"Мы говорим о действительно хорошей, статусной команде, которая в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов УЕФА.

Мои два года в Челси были несомненно запоминающимися, и я с теплотой прокручиваю в памяти этот период. Рад, что эта команда в итоге пришла к большому успеху.

Очевидно, что для меня будет приятным сыграть против Челси, но сейчас я тренер Тоттенхэма, поэтому думаю об успехе только этого клуба. Готов отдать все ради этого.

Добиться хотя бы одного трофея в Англии за сезон невероятно сложно, даже когда вы уже дошли до полуфинальной стадии. Там вас уже ждут Челси, Ливерпуль, Арсенал, против каждого из которых играть очень непросто.

Даже тот же Вест Хэм на предыдущих этапах выбил обе команды из Манчестера. Очень высокий уровень конкуренции, но мы сумели сделать еще один шаг. Как будет дальше — посмотрим. Сегодня мы сыграли хорошо.

Нас ожидает очередное лондонское дерби, поэтому болельщикам точно скучать не придется. Мы ждем эту игру уже сейчас. Каждая команда может претендовать на этот трофей.

Я помню времена, когда Кубок Английской лиги считался второсортным соревнованием, где вы выставляли молодежь на матчи. Сейчас все изменилось. Все хотят победить. Посмотрим, кто в итоге окажется удачливее", — высказался итальянский наставник.

Первый матч полуфинала Кубка Английской лиги между Челси и Тоттенхэмом состоится уже 5 января 2022 года.