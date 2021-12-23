Англия 23 декабря 2021, 12:32 Манчестер Юнейтед не получал запросов по трансферу Кавани от Барселоны — Романо Также не подтвердились слухи о возможном переходе уругвайца в Коринтианс. Эдинсон Кавани, Getty Images 23 декабря 2021, 12:32 Барселона не интересовалась нападающим Манчестер Юнайтед Эдинсоном Кавани — заявил журналист Фабрицио Романо. В данный момент руководство Барселоны занято осуществлением трансфера Феррана Торреса из Манчестер Сити. Также Романо опроверг слухи о том, что Кавани может в январе перейти в Коринтианс. Ранее сообщалось, что Барселона и Кавани уже согласовали контракт на полтора года. Люди Эдинсон Кавани Команды Барселона Коринтианс Манчестер Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте