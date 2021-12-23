Англия

Также не подтвердились слухи о возможном переходе уругвайца в Коринтианс.

Барселона не интересовалась нападающим Манчестер Юнайтед Эдинсоном Кавани — заявил журналист Фабрицио Романо.

В данный момент руководство Барселоны занято осуществлением трансфера Феррана Торреса из Манчестер Сити.

Также Романо опроверг слухи о том, что Кавани может в январе перейти в Коринтианс.

Ранее сообщалось, что Барселона и Кавани уже согласовали контракт на полтора года.