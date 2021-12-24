Англия

Норвежский хавбек рассказал о своем переходе из мадридского Реала.

Полузащитник лондонского Арсенала Мартин Эдегор прокомментировал свой уход из мадридского Реала, который состоялся прошлым летом.

"Я чувствую, что это был правильный выбор, учитывая то, как все складывалось в Реале. Я подписал контракт, когда мне было 16 лет.

Сейчас было самое подходящее время для того, чтобы двигаться вперед и думать о своем будущем. Арсенал — идеальный клуб для меня", — приводит слова Эдегора Marca.

В нынешнем сезоне Эдегор провел 18 поединков, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.