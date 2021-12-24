Норвежский хавбек рассказал о своем переходе из мадридского Реала.
Мартин Эдегор, Getty Images
24 декабря 2021, 07:57
Полузащитник лондонского Арсенала Мартин Эдегор прокомментировал свой уход из мадридского Реала, который состоялся прошлым летом.
"Я чувствую, что это был правильный выбор, учитывая то, как все складывалось в Реале. Я подписал контракт, когда мне было 16 лет.
Сейчас было самое подходящее время для того, чтобы двигаться вперед и думать о своем будущем. Арсенал — идеальный клуб для меня", — приводит слова Эдегора Marca.
В нынешнем сезоне Эдегор провел 18 поединков, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.
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