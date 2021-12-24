Полузащитник лондонского Арсенала Мартин Эдегор прокомментировал свой уход из мадридского Реала, который состоялся прошлым летом.

"Я чувствую, что это был правильный выбор, учитывая то, как все складывалось в Реале. Я подписал контракт, когда мне было 16 лет.

Сейчас было самое подходящее время для того, чтобы двигаться вперед и думать о своем будущем. Арсенал — идеальный клуб для меня", — приводит слова Эдегора Marca.

В нынешнем сезоне Эдегор провел 18 поединков, в которых забил четыре гола и отдал два ассиста.

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