Англия

Габонский форвард может покинуть лондонский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть свой клуб уже этой зимой.

Главный тренер "канониров" Микель Артета лишил форварда капитанской повязки, а также отстранил его от игр после очередного нарушения дисциплины.

По информации ESPN, лондонцы не прочь продать Обамеянга в зимнее трансферное окно и готовы рассмотреть по нему предложения.

Также по информации источника, футболист и клуб имеют шансы уладить свой конфликт, однако это не повлияет на решение Арсенала относительно возможной продажи габонца.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 поединков в футболке "канониров", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании 32-летнего форварда заинтересован Ювентус.