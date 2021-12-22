Габонский форвард может покинуть лондонский клуб уже в зимнее трансферное окно.
пьер-эмерик обамеянг, getty images
22 декабря 2021, 18:44
Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть свой клуб уже этой зимой.
Главный тренер "канониров" Микель Артета лишил форварда капитанской повязки, а также отстранил его от игр после очередного нарушения дисциплины.
По информации ESPN, лондонцы не прочь продать Обамеянга в зимнее трансферное окно и готовы рассмотреть по нему предложения.
Также по информации источника, футболист и клуб имеют шансы уладить свой конфликт, однако это не повлияет на решение Арсенала относительно возможной продажи габонца.
В текущем сезоне Обамеянг провел 15 поединков в футболке "канониров", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании 32-летнего форварда заинтересован Ювентус.