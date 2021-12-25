Англия

Английский хавбек верит в возможный успех "трех львов".

Полузащитник Джек Грилиш поделился мнением о выступлениях сборной Англии в уходящем году и шансах команды на предстоящем чемпионате мира.

"Выступления за Англию минувшим летом были невероятным опытом. Теперь все прошло, я просматриваю фотографии и видео и понимаю, насколько особенным все было. Так обидно, что мы проиграли в серии пенальти, это один из худших вариантов поражения. Оглядываясь назад, могу точно сказать, что это было лучшее лето в моей жизни. Это был особенный период для страны, игроков и наших семей. Жаль, что мы не добились победы, но это еще больше мотивирует нас на следующий чемпионат мира.

Конечно, мы можем выиграть чемпионат мира. Но я не буду просто сидеть и говорить, что мы выиграем его. У нас действительно хорошие шансы, и наше выступление на Евро вселяет в нас веру, что мы можем выиграть чемпионат мира", – рассказал Грилиш в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что главный тренер Гарет Саутгейт подписал новый контракт со сборной Англии.