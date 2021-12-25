Англия

"Горожане" по-прежнему рассчитывают на центрбека.

Защитник Натан Аке не покинет Манчестер Сити в зимнее трансферное окно, сообщает портал The Athletic.

Аке не имеет регулярной игровой практики в Сити, однако Пеп Гвардиола хотел бы сохранить его в команде на вторую половину сезона. Интерес к нидерландскому центрбеку проявляет Вест Хэм, который испытывает проблемы с линией обороны.

Действующий контракт Аке с Манчестер Сити рассчитан до июня 2025 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отказался отпускать полузащитника Коула Палмера в Ньюкасл.