"Горожане" по-прежнему рассчитывают на центрбека.
Натан Аке, Getty Images
25 декабря 2021, 13:09
Защитник Натан Аке не покинет Манчестер Сити в зимнее трансферное окно, сообщает портал The Athletic.
Аке не имеет регулярной игровой практики в Сити, однако Пеп Гвардиола хотел бы сохранить его в команде на вторую половину сезона. Интерес к нидерландскому центрбеку проявляет Вест Хэм, который испытывает проблемы с линией обороны.
Действующий контракт Аке с Манчестер Сити рассчитан до июня 2025 года.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити отказался отпускать полузащитника Коула Палмера в Ньюкасл.