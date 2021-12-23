Нидерланды. Новость

"Горожане" не хотят расставаться с молодым хавбеком.

Манчестер Сити отклонил предложение Ньюкасла по аренде полузащитника Коула Палмера, сообщает издание The Athletic.

Ньюкасл хотел усилить состав перед второй половиной сезона и арендовать атакующего хавбека. Однако коуч Сити Пеп Гвардиола рассчитывает на 19-летнего игрока и отклонил предложение "сорок".

В текущем сезоне Палмер провел 10 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также хочет арендовать защитника Тоттенхэма Джо Родона.