Англия

Защитнику Ювентуса будет предоставлен широкий выбор клубов для трансфера.

С момента заявления агента нидерландского защитника туринского Ювентуса Маттейса де Лигта Мино Райолы о том, что его клиент готов покинуть клуб по окончанию текущего сезона, за футболистом началась полноценная трансферная гонка среди клубов-претендентов.

За 22-летним футболистом высокого класса уже выстроилась очередь из претендентов, некоторые из которых не намерены ждать лета для того, чтобы заполучить себе данного игрока.

Речь идет о двух лондонских командах — Челси и Тоттенхэме, которые готовы предложить за игрока требуемую сумму отступных уже в зимнее трансферное окно.

Не секрет, что у де Лигта в контракте прописаны 150 млн евро в качестве клаусулы, но даже в руководстве "зебр" не верят в то, что такие деньги готов отдать один из клубов. Реальная оценка, по мнению местной прессы, составляет 50 млн евро.

Не так давно сообщалось, что каталонская Барселона выходила на контакт с представителями игрока, но такая сумма трансфера, в совокупности с зарплатой игрока, на данный момент является для нее неподъемной.