Италия

Защитник твердо намерен сменить прописку.

Агент Матейса де Лигта Мино Райола утверждает, что его клиент настроен летом сменить клуб.

"Матейс готов к новому шагу, – цитирует Райолу Sky Sport Italia. – Куда? Всем известно, какие клубы могут себе позволить такого футболиста. Фортуна из Дюссельдорфа точно не из их числа. Это могут быть Реал, Барселона, ПСЖ, клубы Английской Премьер-лиги... Давайте доживем до лета и посмотрим".

Контракт де Лигта с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Англии к нему проявляет интерес Манчестер Сити.

22-летний защитник провел 33 матча (2 гола) за национальную сборную Нидерландов и выступал в составе Аякса (117 матчей во всех турнирах, 13 голов) Ювентуса (89, 6).