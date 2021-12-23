Защитник Ювентуса заинтересовал каталонский клуб.
матейс де лигт, getty images
23 декабря 2021, 10:36
Защитник туринского Ювентуса Матейс Де Лигт попал в список интересов каталонской Барселоны.
Такой вариант возможен только при условии продажи Умтити и Коутиньо. Об этом сообщает Жерар Морено.
Контракт де Лигта с Ювентусом рассчитан до 30 июня 2024 года.
22-летний защитник провел в текущем сезоне за Ювентус 20 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.
Ранее агент футболиста заявил, что Де Лигт точно покинет клуб летом.