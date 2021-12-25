Англия

Сербский форвард может присоединиться к "канонирам".

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может стать игроком Арсенала, сообщает издание Il Messaggero.

Ювентус долгое время следит за Влаховичем и хочет видеть его в своем составе, однако туринский клуб не готов платить за него желаемые 80 миллионов евро. Арсенал же готов удовлетворить финансовые запросы "фиалок", чтобы заполучить сербского форварда.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 22 поединка в футболке "фиолетовых", забив 18 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что в подписании Влаховича также заинтересован главный тренер Ман Сити Пеп Гвардиола.