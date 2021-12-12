Италия

Лишь Криштиану Роналду и Лука Тони забивали больше за последние 60 лет.

В поединке 17 тура итальянской Серии А Фиорентина на своем поле разгромила Салернитану (4:0). В этой встрече оформленным дублем отметился Душан Влахович.

По информации OptaPaolo, для 21-летнего сербского форварда "фиалок" этот гол стал 31 в матчах Серии А в 2021 году.

Таким образом, Влахович стал третьим футболистом за последние 60 лет, который смог забить более 30 голов за один календарный год.

До него таким достижением могли похвастаться Криштиану Роналду, забивший за Ювентус 33 гола в 2020 году, а также Лука Тони, выступавший за Палермо и Фиорентину в 2005 году.

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