Италия

Сербский нападающий поражает своей результативностью.

Фиорентина в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Италии принимает на своем поле Сассуоло.

Нападающий "фиалок" Душан Влахович отметился взятием ворот, сделав счет 1:2.

Для сербского нападающего это 33 гол в чемпионате Италии в 2021 году. Благодаря этому взятию ворот он смог повторить достижение Криштиану Роналду.

В прошлом году португальский нападающий также отметился 33 голами в Серии А.

Отметим, что у Душана Влаховича еще будет возможность превзойти Криштиану Роналду, если сможет забить в игре против Вероны.