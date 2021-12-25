Англия

Форвард сборной Англии по-прежнему может сменить команду.

Нападающий лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн по-прежнему интересен Манчестер Сити и Пепу Гвардиоле.

По информации The Athletic, "горожане" вновь предпримут попытку подписать форварда в зимнее трансферное окно. Испанский наставник команды считает, что Кейн идеально впишется в его команду и сможет закрыть позиции как центрфорварда, так и "девятки".

"Шпоры" по-прежнему не намерены отпускать свою главную атакующую силу в Манчестер Сити, так как намерены построить вокруг него весь будущий проект.

Напомним, летом клуб из Манчестера изо всех сил пытался договориться с Даниэлем Леви о трансфере Кейна, однако не сумели убедить президент Тоттенхэма расстаться с нападающим.

В текущем сезоне Кейн провел 22 поединка за свою команду во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось об интересе Тоттенхэма к Лоренцо Инсинье.