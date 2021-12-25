Англия

Защитник Лилля заинтересовал разбогатевших "сорок".

Защитник Лилля Свен Ботман может продолжить свою карьеру в Английской Премьер-Лиге.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован Ньюкасл, сообщает Фабрицио Романо.

Конкуренцию "сорокам" составит Милан, Севилья и Аталанта. Лилль намерен выручить за своего футболиста не менее 30 млн евро, тогда как "россонери" предлагают 25. Что касается Ньюкасла, то данная сумма не должна отпугнуть новых владельцев клуба.

В нынешнем сезоне Ботман провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Портал Transfermarkt также оценивает футболиста в 30 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе к Ботману со стороны Манчестер Юнайтед.