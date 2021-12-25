Защитник Лилля заинтересовал разбогатевших "сорок".
свен ботман (слева), getty images
25 декабря 2021, 22:13
Защитник Лилля Свен Ботман может продолжить свою карьеру в Английской Премьер-Лиге.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересован Ньюкасл, сообщает Фабрицио Романо.
Конкуренцию "сорокам" составит Милан, Севилья и Аталанта. Лилль намерен выручить за своего футболиста не менее 30 млн евро, тогда как "россонери" предлагают 25. Что касается Ньюкасла, то данная сумма не должна отпугнуть новых владельцев клуба.
В нынешнем сезоне Ботман провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
Портал Transfermarkt также оценивает футболиста в 30 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к Ботману со стороны Манчестер Юнайтед.