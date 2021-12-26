Англия

Издание отметило выступление украинца в АПЛ с негативной стороны.

Экс-нападающий сборной Украины и главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров стал худшим трансфером в истории Тоттенхэма по мнению издания Daily Star.

"Ребров сформировал известный атакующий дуэт с Андреем Шевченко в Динамо Киев, но их переезд в европейские топ-чемпионаты сложился по-разному. Шевченко стал одним из самых опасных центральных нападающих мира в Милане, а Ребров не мог найти себя во время провального двухлетнего периода в Тоттенхэме.

После одного гола в 30 матчах во втором сезоне его отправили в аренду в Фенербахче, а спустя два года отпустили свободным агентом.

Хотя его первый сезон не был ужасным, "шпорам" практически не удалось отбить вложенные в него 11 миллионов фунтов. От Реброва были огромные ожидания, но он добился немного", – резюмирует Daily Star.

Всего в 75 матчах в составе Тоттенхэма украинский нападающий забил 15 голов.

Ранее сообщалось, что Ребров четвертый раз кряду стал тренером месяца в ОАЭ.