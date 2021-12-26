Англия

Стали известны финансовые подробности контрактов скандальных футболистов "канониров".

Пьер-Эмерик Обамеянг был отстранен от игр за первую команду Арсенала при причине систематических нарушений дисциплины.

Подобные проблемы имел и Месут Озил, бывший полузащитник "канониров". Издание The Athletic подсчитало, во сколько лондонскому клубу обошлось содержание таких проблемных футболистов.

Зарплата Обамеянга составляет 350 тысяч фунтов в неделю, а общая зарплата по новому контракту составит порядка 55 млн фунтов.

Что касается Озила, то на зарплату немецкого хавбека в сумме было потрачено около 64 млн фунтов.

Таким образом, на зарплаты Озила и Обамеянга в сумме было потрачено 140 млн евро.

Ранее Артета рассказал о своем отношении к сложившейся ситуации вокруг габонского форварда.