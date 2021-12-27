Англия

Полузащитник Саутгемптона продолжает демонстрировать феноменальную точность со стандартов.

Саутгемптон в текущем сезоне английской Премьер-лиги не демонстрирует футбола должного уровня, поэтому вынужден обить на расстоянии в девять очков от зоны вылета в турнирной таблице.

Однако, у болельщиков "святых" все равно есть возможность наблюдать за выдающейся игрок полузащитника своей команды Джеймса Уорд-Проуза, которому в гостевом матче днем ранее на поле лондонского Вест Хэма (3:2) удалось оформить гол и голевую передачу во втором тайме.

Вест Хэм — Саутгемптон 2:3 Видео голов и обзор матча

Примечательно, что свой очередной результативный удар 27-летний полузащитник нанес с одиннадцатиметровой отметки, что стало его десятым результативным ударом с пенальти в карьере, и позволило войти в элитный клуб мастеров стандартов национального первенства.

Лишь Тьерри Анри, Криштиану Роналду и Иану Харту удавалось ранее нанести десять и более прицельных выстрелов со стандартных положений за карьеру в АПЛ.

Увеличить собственные и командные показатели Уорд-Проуз сможет уже в ближайшем домашнем матче против лондонского Тоттенхэма.