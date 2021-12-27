Англия

Лондонский клуб удачно совмещает поздники и спортивные результаты.

По причине существенного уплотнения календаря национального первенства, Boxing day в английском футболе превращает празднование Рождества футболистами в достаточно сложную спортивную задачу.

Однако, есть коллективы, которые заметно успешнее остальных выступают именно в этот период.

К примеру, лондонский Тоттенхэм, который в домашнем поединке 19-го тура в рамках английской Премьер-лиги сумел одержать победу над Кристал Пэлас в очередной вариации столичного дерби (3:0).

Тоттенхэм — Кристал Пэлас 3:0 Видео голов и обзор матча

Примечателен данный успех не только очередным матчем "шпор" без осечки под руководством Антонио Конте, но также и тем, что Тоттенхэм вот уже 15 матчей в Boxing day кряду не проигрывает (12 побед и 3 ничьих), что является рекордным показателем для национального первенства.

В результате собственного успеха Тоттенхэм поднялся на пятую строчку турнирной таблицы, опередив Вест Хэм, а уже в ближайшем гостевом матче против Саутгемптона сможет увеличить персональные показатели.