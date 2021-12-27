Англия

Штатный пенальтист Челси вошел в историю благодаря своей результативности.

В рамках 19-го тура АПЛ лондонский Челси на выезде обыграл Астон Виллу (3:1).

Полузащитник лондонского Челси и сборной Италии Жоржиньо установил уникальный рекорд благодаря реализованным пенальти за 2021 года

Итальянец стал первым, кто сумел забить 10 пенальти за календарный год. Более того, на счету Жоржиньо безупречная реализация — 10 из 10.

Таким образом, Жоржиньо стал первым футболистом, которому покорилось подобное достижение.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Астон Вилла — Челси.