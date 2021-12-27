Клуб готов летом подписать футболистов.
Джеррод Боуэн, Getty Images
27 декабря 2021, 18:26
Ливерпуль в летнее трансферное окно планирует усилить несколько проблемных позиций.
Как сообщает местное издание Liverpool Echo, Юрген Клопп уже выбрал футболистов, которых хотел бы видеть в клубе.
В шорт-лист "красных" вошли полузащитник Вест Хэма Джеррод Боуэн и вингер Лидса Рафинья. Сообщается, что Ливерпуль зимой не планирует проводить трансферную кампанию.
Что касается ценников на футболистов, то Transfermarkt оценивает Боуэна в 35 миллионов евро, а Рафинью — в 40 миллионов.
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