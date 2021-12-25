Англия

Усиление "красных" запланировано на летнее трансферное окно.

Ливерпуль не планирует приобретать новых футболистов в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство клуба не планирует подписывать новых игроков в январе, а намерено усилить состав "красных" по ходу следующего летнего трансферного окна.

В настоящее время команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего Манчестер Сити на три очка.

Следующий поединок Ливерпуль проведет в гостях против Лестера. Матч запланирован на вторник, 28 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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