Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.

В рамках 19-го тура английской Премьер-лига Манчестер Юнайтед проведет гостевой поединок против одного из аутсайдеров национального первенства — Ньюкасла.

Эдди Хау, на фоне поражения от Манчестер Сити (0:4), решил использовать с первых минут Манкильо и Шера в обороне, в то время как Шелви, Лонгстафф и Сен-Максимен отправились в линию полузащиты, а Жоэлинтон разместился в паре на острие атаки с Уилсоном.

Ральф Рангник, после победы над Норвичем (1:0), предпочел увидеть Варана в паре центральных защитников с Магуайром, а Гринвуд сыграет в паре атакующих полузащитников с Фернандешем.

Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Шер, Лассельс, Крафт — Фрейзер, Шелви, Лонгстафф, Сен-Максимен — Уилсон, Жоэлинтон.

Запасные: Вудман, Гиллеспи, Хендрик, Мерфи, Альмирон, Андерсон, Уайт, Гейл.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш — Роналду, Рашфорд.