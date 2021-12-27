Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ньюкасл и Манчестер Юнайтед.
Рафаэль Варан, Getty Images
27 декабря 2021, 21:41
В рамках 19-го тура английской Премьер-лига Манчестер Юнайтед проведет гостевой поединок против одного из аутсайдеров национального первенства — Ньюкасла.
Эдди Хау, на фоне поражения от Манчестер Сити (0:4), решил использовать с первых минут Манкильо и Шера в обороне, в то время как Шелви, Лонгстафф и Сен-Максимен отправились в линию полузащиты, а Жоэлинтон разместился в паре на острие атаки с Уилсоном.
Ральф Рангник, после победы над Норвичем (1:0), предпочел увидеть Варана в паре центральных защитников с Магуайром, а Гринвуд сыграет в паре атакующих полузащитников с Фернандешем.
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Шер, Лассельс, Крафт — Фрейзер, Шелви, Лонгстафф, Сен-Максимен — Уилсон, Жоэлинтон.
Запасные: Вудман, Гиллеспи, Хендрик, Мерфи, Альмирон, Андерсон, Уайт, Гейл.
Запасные: Хендерсон, Джонс, Шоу, Ван-Биссака, Матич, ван де Беек, Кавани, Санчо, Эланга.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Алекс Теллес — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Фернандеш — Роналду, Рашфорд.
Матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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