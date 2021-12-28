Англия

Специалист проанализировал прошедший поединок.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау прокомментировал ничейный исход в матче против Манчестер Юнйатед (1:1).

"Ньюкасл крайне разочарован ничьей против Манчестер Юнайтед, мы заслуживали победы. Парни блестяще выполнили план на игру. Отлично сыграли в полузащите и в плане обороны. Думаю, нам это удалось, и мы не заслуживали пропущенного гола. Как Де Хеа смог отбить удар Альмирона в концовке, я не знаю. Это был верный гол.

Надеюсь, именно в этом поединке все увидели рождение новой команды и нового стиля игры от Ньюкасла. Мы хотим больше контролировать матчи. Сейчас нам нужно выстраивать свою игру, шаг за шагом двигаться дальше.

У нас очень хорошие игроки для перехода из обороны в атаку и обратно. Есть очень быстрые парни. Сегодня мы реально доставили хлопот МЮ во многих аспектах. Если бы нам чуть-чуть повезло, могли и победить", — сказал Хау".

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