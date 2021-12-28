Англия

Хавбек лондонского клуба прокомментировал свои выступления в составе Арсенала.

Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о своих выступлениях в составе "канониров".

Футболист отметил, что все будет делать на благо команды.

"С первых дней в клубе я делаю все ради его блага. Конечно, я буду ошибаться, но все мы не идеальны. Тем не менее, я буду выкладываться на 100% на каждой тренировке и в каждом матче.

Что касается Обамеянга, то я понимаю его ситуацию. Иногда, когда происходит подобное — это может стать шагом вперед, как ни странно. Он достаточно силен и опытен, чтобы вернуться в еще лучшей форме", - сказал хавбек в интервью The Athletic.

В текущем сезоне Джака сыграл 11 матчей за Арсенал во всех турнирах, в которых сумел отличиться одной голевой передачей.

Ранее о ситуации вокруг Обамеянга высказался наставник команды Микель Артета.