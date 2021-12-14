Англия

Наставник лондонского клуба прокомментировал инцидент с бывшим капитаном команды.

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг потерял капитанскую повязку и место в составе после очередного нарушения дисциплины.

Главный тренер "канониров" Микель Артета прокомментировал решение клуба о выведении футболиста из состава накануне встречи с Вест Хэмом в рамках АПЛ.

"В последних матчах свои лидерские качества проявляли Александр Ляказетт и Гранит Джака. Наше решение касаемо Обамеянга не принималось в спешке.

Мне больше нечего добавить, все было сказано в заявлении клуба. Это решение было принято совместно с членами правления. Мы поступили верно, чтобы защитить интересы клуба", — приводит слова испанского специалиста The Athletic.

Действующее соглашение габонского форварда с Арсеналом истекает летом 2023 года. По всей видимости, футболист может больше не надеть футболку "пушкарей".