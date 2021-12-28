Полузащитник "пенсионеров" может сменить клубную прописку.
Росс Баркли, getty images
28 декабря 2021, 18:29
Эвертон работает над усилением состава в ближайшее зимнее трансферное окно и обратил внимание на своего бывшего игрока.
Как сообщает издание The Telegraph, "ириски" хотят подписать Росса Баркли на правах арендного соглашения.
В текущем сезоне английский полузащитник сыграл в 11 матчах (404 минуты) и не смог отметиться результативными действиями.
Напомним, что Росс Баркли — воспитанник Эвертона. На его счету 27 голов и 28 ассистов в 179 поединках за "ирисок".