Англия

Полузащитник "пенсионеров" может сменить клубную прописку.

Эвертон работает над усилением состава в ближайшее зимнее трансферное окно и обратил внимание на своего бывшего игрока.

Как сообщает издание The Telegraph, "ириски" хотят подписать Росса Баркли на правах арендного соглашения.

В текущем сезоне английский полузащитник сыграл в 11 матчах (404 минуты) и не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что Росс Баркли — воспитанник Эвертона. На его счету 27 голов и 28 ассистов в 179 поединках за "ирисок".