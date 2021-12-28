Англия

Египетский нападающий не смог переиграть Шмайхеля.

Ливерпуль в рамках поединка двадцатого тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Лестеру.

На 16 минуте встречи нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах не реализовал одиннадцатиметровый удар — Шмайхель парировал удар египтянина левее от центра, а потом соперник попал в перекладину головой на добивании!

Отметим, что это пятый нереализованный пенальти для Салаха в карьере. Ранее он не забивал Лесслю (Хаддерсфилд), дважды Даоуда (Нигер) и Меньяну (Милан). Кроме того, на его счету 24 забитых одиннадцатиметровых удара.

Матч Лестер — Ливерпуль начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.