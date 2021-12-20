Англия

Египтянин набрал 61% голосов, что помогло опередить ему остальных конкурентов.

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Англии по версии болельщиков. Об этом сообщает Mirror Football.

В голосовании за награду Footballer of the Year приняло участие 140 тысяч болельщиков.

29-летний египтянин набрал 61% голосов в борьбе за награду, опередив полузащитника Вест Хэма Деклана Райса. Тройку лучших замкнул хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш.

Ранее сообщалось, что Салах признан игроком года по версии Ассоциации футбольных болельщиков.