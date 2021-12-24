Англия

Ливерпуль намерен продлить контракт с египтянином.

Ливерпуль продолжает работать над согласованием нового контракта со своим лидером Мохамедом Салахом.

Как сообщает издание ESPN, мерсисайдцам, возможно, придется платить египтянину свыше 500 тысяч фунтов в неделю.

В таком случае Мохаммед Салах станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории чемпионата Англии.

Отметим, что текущее соглашение между вингером и Ливерпулем действительно еще полтора года.

Напомним, что ранее Мохаммед Салах второй раз подряд был признан игроком года в Англии по версии болельщиков.