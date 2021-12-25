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В списке лучших по два футболиста Манчестер Сити, Ливерпуля и Реала.

Известный портал Goal.com опубликовал символическую сборную лучших футболистов по итогам первой половины сезона-2021/22.

В список лучших попали по два футболиста Манчестер Сити, Ливерпуля и мадридского Реала.

Вратарь: Тибо Куртуа (Реал).

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Нико Шлоттербек (Фрайбург), Жоау Канселу (Манчестер Сити).

Полузащитники: Орельен Тчуамени (Монако), Марцело Брозович (Интер), Мохамед Салах (Ливерпуль).

Нападающие: Карим Бензема (Реал), Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Помимо лучших, Goal.com выделил еще ряд футболистов, которые неплохо себя проявили в первой части нынешнего сезона.

В этот список попали Эдуар Менди (Челси), Аарон Рамсдейл (Арсенал), Антонио Рюдигер (Челси), Давид Алаба (Реал), Тони Кроос (Реал), Каземиро (Реал), Лука Модрич (Реал), Родри (Манчестер Сити), Хакан Чалханоглу (Интер), Винисиус Жуниор (Реал), Душан Влахович (Фиорентина), Томас Мюллер (Бавария) и Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед).

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