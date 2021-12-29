Англия

Лондонский клуб хочет заполучить шведского хавбека.

Полузащитник Болоньи Маттиас Сванберг попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает журналист Николо Скира.

Тоттенхэм планирует укрепить среднюю линию и попытается подписать Сванберга. В услугах шведского хавбека также заинтересован Манчестер Сити.

Действующий контракт Сванберга с Болоньей рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании голкипера Манчестер Юнайтед Дина Хендерсона.