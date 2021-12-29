Лондонский клуб хочет заполучить шведского хавбека.
Маттиас Сванберг, Getty Images
29 декабря 2021, 18:43
Полузащитник Болоньи Маттиас Сванберг попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает журналист Николо Скира.
Тоттенхэм планирует укрепить среднюю линию и попытается подписать Сванберга. В услугах шведского хавбека также заинтересован Манчестер Сити.
Действующий контракт Сванберга с Болоньей рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке "красно-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании голкипера Манчестер Юнайтед Дина Хендерсона.