Лондонский клуб следит за голкипером МЮ.
Дин Хендерсон, Getty Images
29 декабря 2021, 17:55
Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Manchester Evening News.
Хендерсон недоволен отсутствием игрового времени в МЮ и хочет сменить клуб уже в январе. Тоттенхэм готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать английского вратаря.
"Шпоры" рассматривает 24-летнего стража ворот в качестве замены возрастному Уго Льорису, у которого истекает контракт.
В текущем сезоне Хендерсон провел лишь два поединка в составе Юнайтед, пропустив три гола.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Милана Франка Кессье.