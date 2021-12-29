Англия

Лондонский клуб следит за голкипером МЮ.

Голкипер Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Manchester Evening News.

Хендерсон недоволен отсутствием игрового времени в МЮ и хочет сменить клуб уже в январе. Тоттенхэм готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать английского вратаря.

"Шпоры" рассматривает 24-летнего стража ворот в качестве замены возрастному Уго Льорису, у которого истекает контракт.

В текущем сезоне Хендерсон провел лишь два поединка в составе Юнайтед, пропустив три гола.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании полузащитника Милана Франка Кессье.