Англия

Лондонцы отлично играют на "втором этаже".

Челси в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Брайтон и упустил победу.

Единственный гол "пенсионеров" в матче забил Ромелу Лукаку ударом головой после подачи Маунта с углового на правом фланге.

Как сообщает Opta, Челси забил больше всех голов головой в текущем сезоне АПЛ — восемь. Кроме того, у "синих" больше всего голов с угловых — семь.

Напомним, что Челси набрал 42 балла после двадцати матчей чемпионата Англии и находится на второй строчке турнирной таблицы.