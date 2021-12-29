Англия

Лондонский клуб намерен усилить левый фланг обороны в январе.

Челси рассматривает возможность досрочного возвращения защитника Эмерсона Палмьери из аренды в Лионе, сообщает портал Goal.com.

Лондонский клуб рассматривает итальянского фулбека в качестве замены Бену Чилвеллу, который получил серьезную травму и пропустит остаток сезона.

Эмерсон присоединился к Лиону в августе этого года на правах годичной аренды. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 18 поединков в футболке "ткачей", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси также может арендовать защитника Эвертона Люку Диня.