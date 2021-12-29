Англия

"Чайки" наконец-то поразили ворота лондонцев.

Брайтон в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Челси и спас ничейный результат в конце встречи.

Гол Данни Уэлбека в компенсированное к матчу время стал первым в истории "чаек" на стадионе Стэмфорд Бридж.

Отметим, что это был пятый матч между данными командами на домашней арене "пенсионеров". До этого были три победы Челси и "сухая" ничья.

Напомним, что Челси забил больше всех голов головой в АПЛ в этом сезоне.