Англия

Наставник Челси прокомментировал ничью против Брайтона.

Лондонский Челси завершил календарный год упущенной домашней победой над Брайтоном в достаточно тяжелом противостоянии (1:1).

Челси — Брайтон 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель прокомментировал результат выступлений его команды.

"Мы знали, что сегодня нам будет противостоять сильный соперник и матч будет непростым. Я не видел ни одного матча, в котором оппоненту было бы легко против них. Было очевидно, что нам придется приложить все силы для победы.

На данный момент, у нас слишком много игроков, от которых мы попросту не знаем, что можем ожидать. Кто-то вернулся после долгой травмы, кто-то перенес COVID-19. Я не могу точно сказать, на что они способны в данный момент.

Мы хорошо начали. Но затем получил травму Рис Джеймс, а вслед за ним нам пришлось поменять Андреаса Кристенсена, который был великолепен до этого. Это уже чересчур.

Я понимаю, почему у нас возникли трудности против Брайтона, которому было нечего терять и который играл с уверенностью в своих силах. Тем не менее, мы справились со сложностями, а с выходом Нголо Канте сумели значительно улучшить свою игру.

Обычно я не комментирую такие моменты, но сегодня были 100-процентный пенальти на Кристиане Пулишиче и спорный эпизод с участием Мейсона Маунта перед тем, как наш соперник сравнял счет.

Почему свисток арбитра раздался до того, как мяч пересек линию? У нас есть возможность обратиться для проверки к VAR. Почему мы не можем немного подождать и просмотреть эпизод после? Кроме того, я не понимаю, почему в моменте с неназначенным пенальти в дело не вмешался VAR.

Что касается отдельных игроков, то я поражен тем, что Ромелу Лукаку демонстрирует на поле, но я не знаю, как долго он сможет делать это. Нам остается лишь пробовать и надеяться. Сейчас никто не может ничего утверждать с полной уверенностью.

Он не играл восемь недель, а когда начал готовиться к возвращению, подхватил COVID-19. И все же, после этого он смог приступить к тренировкам и сыграть. Это отражение того, что сейчас происходит с командой — мы стараемся продемонстрировать максимум в сложившихся обстоятельствах", — заключил немецкий наставник.

В следующем туре лондонский Челси проведет домашний матч против Ливерпуля.