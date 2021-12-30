Лестер не сможет рассчитывать на своего ведущего форварда.
Джейми Варди, getty images
30 декабря 2021, 18:59
Джейми Варди получил повреждение в поединке двадцатого тура чемпионата Англии и не поможет своей команде в ближайшее время.
"Лисам" придется обходиться без своего ведущего нападающего от трех до четырех недель, гласит официальный сайт клуба.
У Джейми Варди выявили повреждение подколенного сухожилия.
Английский нападающий в этом сезоне отыграл 22 поединка, в которых отметился 11 голами и результативной передачей.
Напомним, что ранее травма колена уже тревожила Джейми Варди — после матча с Брентфордом в октябре.